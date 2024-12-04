Вмешательство Европейского союза во внутренние дела Молдавии привело к катастрофической поляризации общества в этой стране. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), сообщение передает РИА Новости.

«Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности», — отметили в ведомстве.

В СВР подчеркнули, что ЕС относится к Молдавии «как к своему вассалу».

«Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с руководством Молдавии без камер. Наглым стилем поведения отличается глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс», — заявили в Службе внешней разведки.

В ведомстве отметили, что Мажейкс призвал молдавские власти привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных партий «Шанс» и «Возрождение», блока «Победа», а также главу Гагаузии Евгению Гуцул.

В ноябре директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявлял, что Молдавия движется по пути Украины, которая в погоне за евроинтеграцией стала несостоявшимся государством.

Ранее в МИД РФ предостерегли Молдавию от сближения с НАТО.