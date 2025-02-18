«Инфотаг»: Молдавия не хочет платить взносы за членство в СНГ в 2025 году

Кишинев не хочет платить взносы за членство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2025 году. Об этом пишет агентство «Инфотаг» со ссылкой на минфин Молдавии.

«В 2025 году Молдавия заплатит около 54 млн леев ($2,9 млн) за членство в международных, региональных и парламентских организациях. Это на 2,5 млн леев меньше, чем в 2024 году. Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены», — указано в сообщении.

Отмечается, что больше всего денег молдавские власти выделят на взносы в ООН, Совет Европы и Программу развития ООН.

В декабре в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявили, что вмешательство Европейского союза во внутренние дела Молдавии привело к катастрофической поляризации общества в этой стране. В СВР подчеркнули, что ЕС относится к Молдавии «как к своему вассалу». Кроме того, в разведке полагают, что под молдавскую государственность была заложена «бомба замедленного действия».

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Санду.