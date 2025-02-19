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Расчетный курс доллара снова опустился ниже 90 рублей

Расчетный курс доллара на торгах снова опустился ниже 90 рублей
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Мария Девахина/РИА Новости

В течение торгов 19 февраля расчетный курс американского доллара вновь упал ниже 90 рублей. Как пишет РИА Новости, на момент 14:46 мск валюта подешевела до 89,66 рубля.

При этом вчера доллар дорожал до 90,75 рубля, а к сегодняшней дате курс снова пополз вниз.

До этого финансовый эксперт Оксана Бондаренко заявила, что к концу текущего года курс доллара не должен превысить отметку в 120 рублей. По ее словам, в ближайшее время американская нацвалюта будет падать, а затем начнет наверстывать упущенные позиции.

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, россиянам сегодня необходимо вкладываться в золото, а не в доллары и евро. Вложения в иностранную валюту он назвал непродуктивными, напомнив, что в этой области есть ограничения, в том числе — в российском законодательстве. При этом золото и бриллианты – это национальное достояние России, отметил депутат.

Ранее в Goldman Sachs спрогнозировали подорожание золота до $3100 за унцию.

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