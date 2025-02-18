В Goldman Sachs спрогнозировали подорожание золота до $3100 за унцию

Goldman Sachs: золото может подорожать до $3100 за унцию до конца 2025 года

Золото может подорожать к концу 2025 года до $3100 за унцию, полагают аналитики банка Goldman Sachs. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию финансовой организации.

Эксперты считают, что подорожание произойдет из-за увеличения спроса на золото со стороны центральных банков разных стран и роста потока вложений в биржевые фонды, которые ориентируются на этот металл. Согласно текущим прогнозам, средний объем закупок золота ЦБ может достичь 50 тонн ежемесячно.

Отмечается, что цена за унцию может вырасти и до $3300, если в мировой экономике сохранится неопределенность, включающая в себя политику тарифов США, а также инфляционные и финансовые риски.

До этого сообщалось, что запасы золота в российских банках в конце 2024 года сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с июля 2022 года.

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