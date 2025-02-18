Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Goldman Sachs спрогнозировали подорожание золота до $3100 за унцию

Goldman Sachs: золото может подорожать до $3100 за унцию до конца 2025 года
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Золото может подорожать к концу 2025 года до $3100 за унцию, полагают аналитики банка Goldman Sachs. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию финансовой организации.

Эксперты считают, что подорожание произойдет из-за увеличения спроса на золото со стороны центральных банков разных стран и роста потока вложений в биржевые фонды, которые ориентируются на этот металл. Согласно текущим прогнозам, средний объем закупок золота ЦБ может достичь 50 тонн ежемесячно.

Отмечается, что цена за унцию может вырасти и до $3300, если в мировой экономике сохранится неопределенность, включающая в себя политику тарифов США, а также инфляционные и финансовые риски.

До этого сообщалось, что запасы золота в российских банках в конце 2024 года сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с июля 2022 года.

Ранее аналитик объяснил, стоит ли покупать серебро на фоне прогнозируемого роста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами