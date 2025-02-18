Раскрыт прогноз курса доллара на конец 2025 года

Финансовый эксперт Бондаренко: к концу года доллар не превысит 120 рублей

К концу текущего года курс доллара не должен превысить отметку в 120 рублей. В ближайшее время американская нацвалюта будет падать, а затем начнет наверстывать упущенные позиции, рассказала финансовый эксперт Оксана Бондаренко в пресс-центре НСН.

На протяжении всего февраля курс доллара будет понижаться. Связано это, в том числе, с налоговыми платежами экспортеров и продажей валюты.

«С точки зрения количества, спрос будет такой, что доллар будет падать, потом он поднимется и к концу года не должен быть больше 120 рублей», — отметила аналитик.

Напомним, профессор кафедры экономической теории Финуниверситета при Правительстве РФ Сергей Толкачев также отмечал, что наблюдаемое в последнее время падение доллара может быть спровоцировано притоком иностранного капитала на рынок российских государственных облигаций. На фоне роста предложения американской валюты ее курс идет вниз, пояснил он.

Ранее сообщалось, что расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда.