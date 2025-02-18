В Госдуме россиян призвали инвестировать в золото, а не в валюту

Депутат Кирьянов: россиянам следует вкладываться в золото, а не в доллары и евро

Россиянам сегодня необходимо вкладываться в золото, а не в доллары и евро, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Это более продуманная и полезная инвестиция, заявил он в пресс-центре НСН.

Вложения в доллар и евро Кирьянов назвал непродуктивными, напомнив, что в этой области есть ограничения, в том числе – в российском законодательстве. При этом золото и бриллианты – это национальное достояние России, подчеркнул он.

«Вместо того, чтобы инвестировать в евро или доллары, нужно покупать золото — это самая нужная инвестиция», — заявил депутат, напомнив, что для таких инвестиций необязательно скупать «килограммы» драгметаллов.

Напомним, аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют рост цен на золото к концу 2025 года до $3100 за унцию. По их мнению, подорожание произойдет из-за увеличения спроса на золото со стороны центральных банков разных стран и роста потока вложений в биржевые фонды, которые ориентируются на этот металл. По прогнозам, средний объем закупок золота ЦБ может достичь 50 тонн ежемесячно.

Ранее аналитик объяснил, стоит ли покупать серебро на фоне прогнозируемого роста.