«Все риски на клиентах»: юрист обвинил банки в потворстве мошенникам

Выдающие гражданам кредиты банки зачастую превращаются в бенефициаров всей системы преступных действий телефонных мошенников, считает юрист Сергей Хаустов. Вся ответственность лежит исключительно на клиентах, а процент возвращенных банком средств жертвам злоумышленников крайне низок, заявил он в пресс-центре НСН.

«Возвращение денег от банка – это ситуация исключительно редкая. Мое мнение основано на знании конкретных судебных актов… Банки — ключевые бенефициары всей системы преступных действий телефонных мошенников», — убежден юрист.

Все риски несут клиенты банков, которые оформляют кредиты. Если они становятся жертвами мошенников, то в итоге либо выплачивают долги, либо оформляют банкротство. Причем во втором случае люди теряют возможность получить заемные средства в течение ближайших пяти лет, даже если речь идет об улучшении жилищных условий, подчеркнул Хаустов.

Говоря о 20%-ной раскрываемости преступлений, связанных с мошенничеством, юрист отметил, что этот показатель учитывает лишь стадию обвинительного приговора. С учетом судебного рассмотрения процент может быть другим, однако зачастую преступники находятся не в России, заключил он.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества. Документ вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов и освобождает заемщиков от обязательств по кредитам в случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры. Теперь банки и МФО обязаны выдавать кредиты с задержкой: не менее четырех часов для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч рублей.

Ранее Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за телефоном и потрошит счета.