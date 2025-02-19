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Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за телефоном и потрошит счета

Набиуллина: мошенники пользуются программой SpyNote, которая потрошит счета
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В России распространяется вредоносная программа SpyNote, позволяющая мошенникам управлять банковскими приложениями и снимать денежные средства со счетов пользователей. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству. Прямую трансляцию форума вел Telegram-канал Банка России.

«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, с помощью этого мошенники наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — отметила она.

Набиуллина назвала распространение вируса опасной тенденцией. По информации ЦБ РФ, за последние полгода с помощью него произошло примерно 40–50% хищений со счетов. Глава Банка России добавила, что не все банковские приложения хорошо защищены от таких атак, но регулятор планирует активно работать с банками для ускорения процесса улучшения их систем безопасности.

Также Набиуллина заявила, что злоумышленники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, так как стоимость дропперских («дроппер» — человек, чья карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег — прим. ред.) карт на «черном рынке» выросла с 10–15 до 70 тыс. руб.

Ранее Банк России назвал стоимость одной дропперской карты на черном рынке.

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