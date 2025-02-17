В Кремле прокомментировали сообщения о возвращении западных брендов

Песков сообщил, что западные бренды смогут вернуться в РФ на конкурентной основе

Западные бренды смогут вернуться в Россию и конкурировать с российскими производителями. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения, что некоторые западные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

«Таких сообщений мы не видели, но на конкурентной основе, конечно же, они смогут вернуться в Москву и продолжить конкуренцию с российскими производителями. Это совершенно нормальная мировая торговая практика. Такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами», — сказал он на брифинге.

17 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что японский бренд одежды Uniqlo может вновь открыть магазины в России.

В понедельник также стало известно, что Российский Совет Торговых Центров отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear), в которых предложил им вернуться на рынок РФ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.