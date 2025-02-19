Назван потенциальный покупатель тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге

Совладелец билетного сервиса Kassir.ru, глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн планирует купить бывший следственный изолятор (СИЗО) «Кресты» в Санкт-Петербурге. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Кресты» выставили на продажу в декабре прошло года. В составе лота: участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть из них входят в состав выявленного объекта культурного наследия

Результаты аукциона станут известны 21 февраля. В случае победы Финкельштейн пообещал организовать на территории бывшей тюрьмы «музей добра и зла», а часть площадей задействовать под фестивали и концертную площадку. Как отмечает РБК, начальная цена объекта может составить около 1 млрд рублей.

Официальное название «Крестов» — СИЗО №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В последние несколько лет тюрьма не использовалась по назначению. Тюремный комплекс был сооружен в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко.

В «Крестах» за все время их существования перебывали сотни тысяч человек — от карманников и бандитов до поэтов и генералов. За 125 лет сбежать из русской Бастилии смогли единицы, и то ненадолго. Корреспондент «Газеты.Ru» посетил заброшенную тюрьму, которая теперь ждет своего покупателя, и узнал, как из самой прогрессивной она стала самой пугающей.

Ранее сообщалось, что тюрьма «Кресты» может стать «многофункциональным центром».