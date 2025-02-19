Нидерланды поддержали санкции ЕС против российского СПГ

Нидерланды поддерживают введение санкций Европейским союзом в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп заявил газете «Известия».

Глава МИД отметил, что необходимо усилить санкции в отношении России и поддерживать максимальное давление на Москву. Для этого странам Евросоюза следует прийти к согласию по 16-му санкционному пакету, имея все возможные варианты антироссийских ограничений. Одновременно с этим нужно укреплять военную мощь Украины.

Велдкамп выразил уверенность, что санкции против российского энергетического сектора смогут значительно ослабить экономику РФ.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что санкции против российского СПГ приведут к дефициту газа в Европе и росту цен на него.

11 февраля сообщалось, что пять стран Европы в январе закупили энергоносители из России, заплатив за поставки нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа €1,2 млрд.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.