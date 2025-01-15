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Аналитик назвал последствия отказа Чехии от российской нефти

Аналитик ФНЭБ Юшков: отказ Чехии от поставок нефти из России будет невыгодным
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Dmitry Lovetsky/AP

В случае, если Чехия откажется от поставок нефти из РФ, это будет экономически невыгодно для нее. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Они до сих пор покупают российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Это старые контракты, у них нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) настроены именно под российский сорт Urals с советских времен, эти НПЗ расположены на конце нефтепровода «Дружба», — сказал он.

Аналитик отметил, что самым сложным для Чехии будет найти аналогичный сорт нефти, чтобы он подходил под параметры НПЗ страны. Он пояснил, что Чехии это необходимо, чтобы не перенастраивать свои НПЗ.

«То же самое и у остального Европейского союза, остались только поставки [из России] в Венгрию, Словакию, Чехию, а также в Сербию. Естественно, все НПЗ настроены под российский Urals — и в Германии, и в Италии, и во многих других странах ЕС. Когда они отказались от нашей нефти, они вынуждены были искать что-то похожее, подобные сорта сейчас в дефиците и на них относительно высокие цены», — подчеркнул эксперт.

До этого сообщалось, что шесть стран – членов Европейского союза призывают «Большую семерку» (G7) снизить предельные цены на российскую нефть ниже $60.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.

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