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Россия не почувствовала эффекта от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ

Новак: Россия не почувствовала эффекта от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российская энергосистема и Калининградская область в частности не почувствовали какого-либо эффекта от отключения Литвы, Латвии и Эстонии от электрического кольца БРЭЛЛ. Его слова приводит ТАСС.

«Наши потребители не почувствовали это отделение прибалтийских стран», — подчеркнул он.

По его словам, российская энергосистема работает в штатном режиме, ценовые последствия от отключения также отсутствуют.

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