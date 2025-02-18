Новак: Россия не почувствовала эффекта от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российская энергосистема и Калининградская область в частности не почувствовали какого-либо эффекта от отключения Литвы, Латвии и Эстонии от электрического кольца БРЭЛЛ. Его слова приводит ТАСС.

«Наши потребители не почувствовали это отделение прибалтийских стран», — подчеркнул он.

По его словам, российская энергосистема работает в штатном режиме, ценовые последствия от отключения также отсутствуют.

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