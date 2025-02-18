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В России вдвое уменьшилось число бесхозных домов

Росреестр: число бесхозных объектов в ЕГРН сократилось почти вдвое
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Количество объектов в едином госреестре недвижимости (ЕГРН), в отношении которых не указаны сведения о правообладателях, за последние пять лет снизилось на 41%, с 48 до 28,4 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Росреестра.

На сегодняшний день доля таких объектов в ЕГРН оценивается в 16,6%. В начале 2020 года она составляла 28,9%.

Глава ведомства Олег Скуфинский связал это с началом реализации в 2022 году госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

В первой половине февраля юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина сообщила, что владельцы земельных участков, на которых не проведено межевание и границы не прочерчены на кадастровых картах, с 1 марта не смогут их продать, подарить, оставить в наследство. Это касается и возведенных на этих участках строений.

На прошлой неделе в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда» сообщили, что средняя цена аренды всех типов квартир в России по итогам января 2025 года составила 35 тыс. рублей (+15,8% за год и -3% к декабрю 2024 года).

Ранее стало известно, что россияне стали почти вдвое чаще покупать квартиры за наличные.

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