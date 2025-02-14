Россияне стали почти вдвое чаще покупать квартиры за наличные

Доля сделок на рынке недвижимости, совершаемых за наличные, достигла исторического максимума за последние 20 лет. Сегодня 90% покупок квартир на вторичном рынке совершаются без привлечения ипотеки. До сентября 2024 года этот показатель находился на уровне 50%, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

«Основная причина такого сдвига — неподъемные процентные ставки по рыночной ипотеке (в среднем — 29%), которые создают серьезный барьер для большинства потенциальных заемщиков. Ипотека — это финансовое обязательство на 10–15 лет, и при текущих условиях многие покупатели предпочитают избежать риска высокой переплаты. Тем не менее сейчас удачное время для покупки недвижимости. Причина в том, что как частные продавцы, так и девелоперы опасаются падения спроса. Чтобы избежать застоя на рынке, они готовы снижать цены или предлагать специальные условия», — отметил Шавнев.

По его словам, на данный момент реальные скидки на недвижимость составляют 2–3%, однако эта ситуация временная. Шавнев добавил, что продавцы стали чаще соглашаться на торг — 75% собственников готовы предоставить скидку, в среднем на 1,5–2%. Эксперт уточнил, что при снижении ключевой ставки до 16% стоимость квартир начнет расти на 3–5%. Для покупателя это означает потенциальное удорожание объектов недвижимости на 450–800 тыс. рублей, подчеркнул эксперт.

Он заключил, что сегодня наличный расчет не только снижает зависимость от высокой ставки, но и дает покупателям возможность приобрести недвижимость на более выгодных условиях, чем это будет возможно в ближайшей перспективе.

Согласно данным портала «Мир Квартир» на январь 2025 года, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составляет 8,27 млн рублей при средней площади 42,93 кв. м и средней цене за квадратный метр 197,53 тыс. рублей.

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