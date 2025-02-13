В России резко подорожала аренда квартир

«Яндекс Аренда»: средняя цена съемного жилья в РФ подорожала почти на 16% за год

Средняя цена аренды всех типов квартир в России по итогам января 2025 года составила 35 тыс. рублей (+15,8% за год и -3% к декабрю 2024 года), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

В сервисе уточнили, что годовое увеличение медианной ставки связано с повышенным спросом на долгосрочную аренду, который привел к быстрому «вымыванию» самых дешевых квартир из предложения. Также на рост ставок в течение 12 месяцев повлиял и выход в сегмент съемного жилья более дорогих инвестиционных квартир из новых сданных проектов.

«Небольшое снижение относительно декабря связано с традиционным сезонным фактором. Из-за длинных выходных январь считается одним из самых спокойных месяцев для рынка недвижимости в целом. К решению вопроса со сдачей жилья и поиску съемной квартиры собственники и арендаторы возвращаются ближе к началу февраля. Уже к концу первого месяца года активность на рынке постепенно возвращается: спрос восстанавливается, а предложение пополняется новыми квартирами», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По данным сервиса, наиболее высокие средние ставки съемного жилья по итогам января 2025 года были традиционно представлены в Москве (88 тыс. рублей), Казани (50 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (45 тыс. рублей). Самая низкая стоимость аренды квартир отмечалась в Воронеже, Уфе и Красноярске. В каждом из трех миллионников медианная ставка долгосрочной аренды составила 25 тыс. рублей.

По статистике сервиса, средняя стоимость съемных студий в городах-миллионниках по итогам первого месяца 2025 года составила чуть более 30 тыс. рублей (-2,5% за месяц, +15,5% за год), однокомнатных квартир — 31 тыс. рублей (-2,6% за месяц, +20,2% за год), двухкомнатных — 40 тыс. рублей (-2,5% за месяц, +17,2% за год), трехкомнатных — 57 тыс. рублей (-1,6% за месяц, +15,5% за год).

Ранее в Москве подскочило количество предложений по сдаче одного вида жилья.