Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко подорожала аренда квартир

«Яндекс Аренда»: средняя цена съемного жилья в РФ подорожала почти на 16% за год
close
Shutterstock

Средняя цена аренды всех типов квартир в России по итогам января 2025 года составила 35 тыс. рублей (+15,8% за год и -3% к декабрю 2024 года), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

В сервисе уточнили, что годовое увеличение медианной ставки связано с повышенным спросом на долгосрочную аренду, который привел к быстрому «вымыванию» самых дешевых квартир из предложения. Также на рост ставок в течение 12 месяцев повлиял и выход в сегмент съемного жилья более дорогих инвестиционных квартир из новых сданных проектов.

«Небольшое снижение относительно декабря связано с традиционным сезонным фактором. Из-за длинных выходных январь считается одним из самых спокойных месяцев для рынка недвижимости в целом. К решению вопроса со сдачей жилья и поиску съемной квартиры собственники и арендаторы возвращаются ближе к началу февраля. Уже к концу первого месяца года активность на рынке постепенно возвращается: спрос восстанавливается, а предложение пополняется новыми квартирами», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По данным сервиса, наиболее высокие средние ставки съемного жилья по итогам января 2025 года были традиционно представлены в Москве (88 тыс. рублей), Казани (50 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (45 тыс. рублей). Самая низкая стоимость аренды квартир отмечалась в Воронеже, Уфе и Красноярске. В каждом из трех миллионников медианная ставка долгосрочной аренды составила 25 тыс. рублей.

По статистике сервиса, средняя стоимость съемных студий в городах-миллионниках по итогам первого месяца 2025 года составила чуть более 30 тыс. рублей (-2,5% за месяц, +15,5% за год), однокомнатных квартир — 31 тыс. рублей (-2,6% за месяц, +20,2% за год), двухкомнатных — 40 тыс. рублей (-2,5% за месяц, +17,2% за год), трехкомнатных — 57 тыс. рублей (-1,6% за месяц, +15,5% за год).

Ранее в Москве подскочило количество предложений по сдаче одного вида жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами