Названы условия, при которых не удастся продать земельный участок

Владельцы земельных участков, на которых не проведено межевание и границы не прочерчены на кадастровых картах, с 1 марта не смогут их продать, подарить, оставить в наследство. Это касается и возведенных на этих участках строений, рассказала «Газете.Ru» юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина.

С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки, внесенные в федеральный закон №487-ФЗ, которые запрещают Росреестру регистрировать сделки с участками, если в документах нет сведений о местоположении их границ.

«Если у ваших соседей участки зарегистрированы по всем правилам и стоят на кадастровом учете, вам не нужно спрашивать их согласия для проведения межевания. Вызывайте кадастровых инженеров-геодезистов, которые сформируют межевой план. Его надо отнести в МФЦ, а там специалисты уже отправят его в Кадастровую палату при Росреестре, где и зарегистрируют границы. После чего вы будете четко знать, чем конкретно владеете. И это убережет собственников земельных участков от возможных проблем с соседями или живущими рядом родственниками в будущем», — рекомендовала Нигматуллина.

Если границы соседних участков тоже не зарегистрированы — тогда необходимо договориться о межевании.

Только после получения согласия соседей участок зарегистрируют. В случае неразрешимых разногласий необходимо обращаться в суд.

Нигматуллина отметила, что сейчас в судах лежит «очень много дел, связанных с земельными спорами». Юрист пояснила, что раньше собственникам участков выдавались «синие свидетельства» без указания границ земельных наделов.

«Даже если вы приезжаете по этому адресу, вы точно не можете определить, где же конкретно ваш участок земли. То есть юридически земля определенного метража у вас в собственности вроде есть, а фактически — ее может и не быть или она совсем иного размера, чем вы думали, потому что там разбиты соседские грядки. И сосед не согласен освободить для вас ни пяди, потому что он всю жизнь этим участком пользовался. Разрешить такой спор может только суд», — отметила Нигматуллина.

По ее словам, государству это также было невыгодно, так как с участка без границ невозможно было взять нормальный налог.

Владельцы земельных участков платят два налога: земельный налог и налог на имущество физических лиц. Земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставки, установленной муниципалитетом. Для участков, используемых под жилье и личное подсобное хозяйство, ставка не превышает 0,3%, а для других категорий может достигать 1,5%. Налог на имущество физических лиц взимается за дом и также зависит от его кадастровой стоимости. Основная ставка для жилых домов составляет до 0,1%, но местные власти могут ее увеличить. Для пенсионеров, инвалидов и некоторых других категорий предусмотрены льготы.

Ранее россиянам рассказали об использовании мошенниками фальшивых налоговых уведомлений.