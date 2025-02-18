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Потолок цен на российскую нефть захотели сделать еще ниже

Bloomberg: G7 задумала понизить потолок цен на российскую нефть
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Shutterstock

Страны, входящие в «Большую семерку» (G7), рассматривают возможность понижения потолка цен на российскую нефть, написало агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего заявления объединения.

Отмечается, что министры финансов стран этой группы могут получить распоряжение пересмотреть ценовой лимит, который в настоящее время установлен на уровне $60 за баррель сырой нефти. Меру рассматривают, как толчок для России повысить расходы на военные нужды и «стимулировать ее к переговорам о значимом мире».

В настоящее время неизвестно, поддержат ли все страны объединения такую инициативу, пишет агентство.

5 декабря 2022 года G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Несмотря на это, экспортная нефть Urals продается по более высокой цене.

Вскоре, в первой половине декабря президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 30 июня 2025 года.

Ранее на Западе признали, что потолок цен на российскую нефть не работает.

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