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Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть до 30 июня

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 30 июня 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты»... изменение, заменив в пункте 9 слова «от 31 декабря 2024 г.» словами «до 30 июня 2025 г.», — сказано в документе.

5 декабря 2022 года G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Несмотря на это, экспортная нефть Urals продается по более высокой цене.

12 декабря Международное энергетическое агентство выпустило отчет, согласно которому объем продаж нефти и нефтепродуктов из России в ноябре снизился на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с, что привело к снижению доходов страны от экспорта углеводородов.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ранее высказывал мнение, что, если американский президент Джо Байден введет санкции против российской нефти, запретив ее покупать, это может привести к повышению стоимости сырья до $200.

Ранее доходы России от продажи нефти снизились.

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