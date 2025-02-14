Российские семьи в многолетнем браке хотят поощрить в Госдуме

В Государственную думу внесли законопроект о выплатах семьям, которые находятся в многолетнем браке. Об этом сообщает »Российская газета» со ссылкой на документы.

«На практике единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни осуществляют лишь немногие местные органы и субъекты Российской Федерации, используя бюджетные средства, находящиеся в их распоряжении», — указано в предложении депутатов от ЛДПР, которые внесли законопроект.

Уточняется, что только 19 из 89 российских регионов установили подобные поощрения для семей с продолжительным браком, при этом чаще всего премируют семейные пары, которые прожили вместе 50 лет, отметив так называемую «золотую свадьбу». При этом только несколько регионов также поощряют за 55, 60, 65, 70 лет совместной жизни.

Депутаты же предложили платить поощрение уже начиная с 30 лет и далее каждые 10 лет — пропорционально: за 30 лет — 30 тыс. рублей и так далее.

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