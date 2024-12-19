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В Хабаровске женщина получит полмиллиона от управляющей компании за падение на льду

В Хабаровске сломавшая бедро из-за падения на льду женщина получит 500 тысяч

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Хабаровске женщине, получившей перелом при падении на льду, выплатят компенсацию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В поданном к управляющей компании иске говорилось, что в марте прошлого года местная жительница поскользнулась и упала, когда находилась во дворе дома на Хабаровской улице. В результате падения она получила закрытый перелом бедра.

Вину за произошедшее прокуроры возложили на управляющую компанию, которая не выполнила работы по очистке дворовой территории. Железнодорожный районный суд согласился с доводами стороны обвинения и удовлетворил требования надзорного ведомства.

Теперь ООО «Бруслит Сервис» должен заплатить в пользу пострадавшей 500 тыс. рублей.

Ранее в Англии суд по ошибке выплатил компенсацию человеку, на которого подали иск.

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