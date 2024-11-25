В Перми ребенок попал в больницу после удара током в подъезде

Родители пермской школьницы, которая получила удар током при выходе из подъезда многоэтажки, отсудили компенсацию у управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба Кировского суда Перми.

11-летняя школьница отправилась кататься на роликах и, выходя из подъезда, схватилась за одну из опор козырька, ребенок получил удар током. Девочка позвонила матери, семья обратилась за медицинской помощью. В детской больнице у пострадавшей диагностировали электротравму, выяснилось, что к травмированию девочки могла привести утечка напряжения из домовой сети.

Мать несовершеннолетней обратилась с иском в суд с требованием о компенсации причиненного вреда. Решением суда с управляющей компании в пользу семьи ребенка взыскано 50 тысяч рублей и 25 тысяч рублей штрафа.

До этого сообщалось, что в Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током. Спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Крыму подросток забрался в трансформаторную будку и получил удар током.