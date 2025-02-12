В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний

Депутат Государственной думы Евгений Марченко предложил уточнить ответственность управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Он разработал соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарий отметил, что есть проблема, связанная с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, бывают ситуации, когда в интересах УК фальсифицируются решения таких собраний, из-за чего собственники сталкиваются с увеличением платежей.

«На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.

В тексте отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, которые противоречат интересам собственников, без риска серьезной ответственности.

Документом предлагается установить дифференцированную систему наказаний. В нее будут включены штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов отметил, что изменение порядка оплаты отопления вступит в силу с 1 марта и значительно упростит россиянам контроль за начислениями. По его словам, платить за тепло жители будут только в период его подачи, что защитит их от действий недобросовестных управляющих компаний.

Ранее эксперт рассказал, по каким пунктам в платежках за ЖКХ чаще всего обманывают граждан.