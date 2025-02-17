Казахстан и Венгрия договорились о тестовой поставке нефти

Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу «Дружба» состоятся в течение 2025 года. Об этом сообщается на сайте казахстанского министерства энергетики.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, в ходе встречи министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию.

«Достигнута договоренность о тестовых поставках в течение 2025 года», — сказано в сообщении.

В конце декабря Сийярто заявил о восстановлении поставок нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

До этого стало известно, что страны Евросоюза нарастили закупки нефти у России до максимума с февраля прошлого года. По данным Евростата, в основном это произошло благодаря удвоению экспорта в Чехию — сразу до €185,9 млн с €91,3 млн месяцем ранее. Кроме того, существенно выросли поставки в Венгрию — в 1,5 раза, до €233 млн.

Ранее ценам на нефть предрекли падение ниже $70 за баррель.