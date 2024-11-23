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Ценам на нефть в мире грозит падение ниже $70 за баррель

РИА Новости: цены на нефть Brent в 2025 году опустятся ниже $70 за баррель

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Charlie Riedel/AP

Цены на нефть Brent в следующем году опустятся ниже $70 за баррель, сообщил РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

По его словам, после января 2025 года и без того трудная для стран – экспортеров нефти задача удерживания цен станет почти невыполнимой.

«Нефтяной рынок находится на пороге новой «медвежьей волны» (нисходящей. — «Газета.Ru»), результатом которой станет устойчивое снижение цен ниже $70 за баррель», — прогнозирует Родионов.

Он пояснил, что, по плану сделки, ключевые участники ОПЕК+ (сообщество государств не входящих в «Организацию стран--экспортеров нефти», но сотрудничающих с этой ней и между собой по вопросам добычи и экспорта нефти), включая РФ и Саудовскую Аравию, должны за следующий год повысить предельный уровень нефтедобычи на 2,46 млн баррелей в сутки. При этом прогнозируется рост глобального спроса на нефть на 1,54 млн баррелей в сутки. То есть прирост предложения со стороны участников ОПЕК+ превысит спрос, что окажет давление на цены.

«Если ОПЕК+ будет придерживаться заданного плана, то цены будут идти вниз. Если же страны ОПЕК+ пересмотрят квоты и «затянут пояса», то... инвесторы будут понимать, что ОПЕК+ пытается оттянуть неизбежное решение о повышении квот, что также приведет к снижению цен», — сказал эксперт.

14 ноября Международное энергетическое агентство сообщило, что поставки российских нефтепродуктов за рубеж рухнули до четырехлетнего минимума: экспорт по итогам октября снизился на 230 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,48 млн б/с, а это минимальный уровень поставок с июля 2020 года.

Ранее на Западе описали сценарий, способный обрушить цены на нефть вдвое.

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