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Страны ЕС нарастили закупки нефти у России до максимума с февраля

Евросоюз нарастил закупки нефти у России до максимума с февраля
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Dmitry Lovetsky/AP

Европейский союз в октябре приобрел у РФ нефти на €687,5 млн — максимум с февраля этого года. Это следует из данных Евростата, на которые ссылается РИА Новости.

В середине осени российский экспорт нефти в страны Европейского союза вырос на треть — до €687,5 млн. Это стало наибольшим значением с февраля 2024 года, когда стоимость поставок достигала €690 млн.

В основном это произошло благодаря удвоению экспорта в Чехию — сразу до €185,9 млн с €91,3 млн месяцем ранее. Существенно выросли поставки в Венгрию — в 1,5 раза, до €233 млн. Также немного нарастили импорт Нидерланды — до €60,7 млн с €40,5 млн месяцем ранее.

Словакия, наоборот, в октябре сократила закупки нефти из России — на 8% и приобрела ее на €207,9 млн.

В ноябре сообщалось, что Чехия рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года.

До этого сообщалось, что поставки российских нефтепродуктов за рубеж рухнули до четырехлетнего минимума.

Ранее ценам на нефть предрекли падение ниже $70 за баррель.

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