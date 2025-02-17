В декабре Словакия заплатила за трубопроводный газ из РФ максимум за два года

В декабре 2024 года Словакия заплатила €198 млн за трубопроводный газ из РФ

В декабре 2024 года Словакия заплатила за российский трубопроводный газ максимальную сумму за два года — €198 млн. Это следует из данных Евростата, передает ТАСС.

Так, в декабре прошлого года страны Евросоюза импортировали российский трубопроводный газ на €927,4 млн.

Первое место по закупкам топлива заняла Италия (€277,4 млн). На втором месте Венгрия — €254 млн. Словакия заняла третье место по закупкам трубопроводного газа из РФ — €198 млн.

До этого стало известно, что российская энергетическая компания «Газпром» с 1 февраля начала поставлять газ крупнейшему словацкому энергооператору SPP по газопроводу «Турецкий поток».

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Она подчеркнула, что эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который ЕК планирует представить в феврале.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.