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Эксперт призвал не ждать снижения инфляции из-за укрепления рубля

Экономист Кульбака сообщил, что укрепление рубля не замедлит инфляцию в России
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Укрепление рубля не скажется на замедлении инфляции в России, это не долгосрочный тренд. Об этом заявил экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом».

Он обратил внимание на то, что необходимо ослабление доллара в течение года, чтобы инфляция перестала расти высокими темпами.

«Пока этого нет, никакого воздействия на инфляцию ожидать не приходится. Я не стал бы рассчитывать, что укрепление рубля является долгосрочным трендом», — отметил Кульбака.

По его мнению, курс доллара может «надолго упасть» только в том случае, если в стране значительно сократится импорт или существенно вырастет экспорт.

14 февраля Центробанк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку до конца 2025 года в диапазоне 19-22%. На первом в этом году заседании ЦБ не стал менять ключевую ставку, оставив ее второй раз подряд на уровне 21%. На ближайшем заседании рассмотрят целесообразность ее повышения с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Ранее в ЦБ назвали неприемлемо высокой инфляцию в 10%.

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