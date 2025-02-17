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Украина и ОАЭ подписали соглашение об экономическом партнерстве

Украина и ОАЭ подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что между его страной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) было подписано соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Согласно сообщению украинского лидера, в ходе свое6го визита в ОАЭ он провел содержательный разговор с президентом страны Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби. Зеленский уточнил, что одной из ключевых тем стало обсуждение возвращения украинских военных из российского плена. Он подчеркнул, что посредничество ОАЭ в этом вопросе спасло много жизней и поблагодарил страну за него.

«Сегодня же подписано важное экономическое соглашение между нашими государствами. Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ», — написал Зеленский.

Президент Украины прилетел в ОАЭ 16 февраля вместе со своей женой Еленой.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. 17 февраля представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в соцсети X, что госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля.

Ранее Лавров ответил на заявления лидеров ЕС о желании участвовать в переговорах по Украине.

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