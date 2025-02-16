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Зеленский прилетел в ОАЭ

Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, во время официального визита его сопровождает первая леди Елена Зеленская. В приоритете у президента — освобождение украинцев из плена и возвращение их на родину. Зеленский добавил, что на повестке будет большая гуманитарная программа, инвестиции и экономическое партнерство.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. По их словам, среди участников, скорее всего, будут советники президентов по нацбезопасности. Их целью будет определить дату встречи российского и американского лидеров до марта. Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США. На следующий день украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии. Также стало известно о подготовке визита Зеленского в страну.

Ранее госсекретарь рассказал, когда Украина присоединится к мирным переговорам США и РФ.

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