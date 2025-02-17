Новак призвал уберечь экономику России

Российский Центробанк и правительство не должны допустить слишком сильного охлаждения экономики в попытке замедлить темпы роста инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак, пишет агентство «Интерфакс».

Как напомнил вице-премьер, в последние два года российская экономика прибавляла 4,1%. В связи с этим он призвал не подорвать долгосрочные основы ее роста в борьбе с инфляцией. Новак призвал найти баланс.

Кроме того, заместитель премьер-министра обратил внимание на работу подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Он назвал в числе ее ключевых задач «недопущение остановки начатых крупных проектов» и «управление сжатием перегретых отраслей».

В понедельник кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россиянам нужно быть реалистами и не надеяться на полную отмену санкций США против России.

Ранее экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.