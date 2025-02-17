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В домах Приднестровья отключили горячую воду из-за ограниченных поставок газа

В Приднестровье перебои с горячей водой из-за проблем с поставками газа
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Стрингер/РИА Новости

В Приднестровье нет горячей воды из-за проблем с поставками газа. Об этом заявил заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник на заседании оперштаба. Его слова приводит РИА Новости.

«‎Подача горячей воды по-прежнему недоступна. Это связано с ограниченным объемом поступающего в республику газа. Ежесуточный расход для обеспечения им граждан и выработки электроэнергии для бытовых нужд — около 3 млн кубов», — сказал Оболоник.

Он также отметил, что уже после возобновления поставок газа в Приднестровье с 1 февраля на три дня их прерывали. Однако, по словам вице-премьера, жители республики этого не почувствовали благодаря своевременно принятым мерам.

14 февраля сообщалось, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке РФ. 10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее экономист заявил о последствиях, с которыми столкнется Приднестровье без российского газа.

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