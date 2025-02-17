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Глава Минэкономразвития рассказал о замедлении темпов роста в ряде отраслей

Решетников: рост экономики России перестал быть фронтальным
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Алексей Никольский/РИА Новости

Рост российской экономики перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей приторможены. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас можно заметить первые признаки охлаждения в экономике России. По итогам ноября и особенно декабря 2024 года рост перестал быть фронтальным, отметил министр.

«Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — рассказал Решетников.

В декабре Решетников в интервью «Эксперту» заявлял, что главным вызовом для российской экономики в 2025 году станет политика ее охлаждения. По его словам, негативные эффекты этой политики начнут ощущаться «более отчетливо» с января-февраля.

14 февраля Центральный банк России спрогнозировал рост ВВП России в 2025 году с 0,5–1,5% до 1–2%.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закрывать депозиты из-за снижения ставок по вкладам.

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