Россиян предупредили, что укрепление рубля может оказаться недолгим

Финансист Антонов: рубль укрепился после беседы Путина и Трампа, но это временно

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом позитивно сказался на российской экономике, но укрепление рубля может оказаться недолгим. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что после личного разговора лидеров двух государств выросли не только акции отечественных предприятий, но и курс рубля. Кроме того, за неделю доллар потерял около шести рублей, упал также курс евро и юаня.

«Телефонный разговор президентов России и США, а также перспектива личной встречи и обсуждения украинского конфликта создали позитивные настроения и вызвали дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке», — поделился своим мнением Антонов.

Однако финансовый аналитик добавил, что такого рода динамика может быть временной и скоро скорректируется. Он отметил, что сейчас курс рубля находится под давлением нескольких факторов. Среди них низкие цены на нефть, высокая инфляция и стабильная денежно-кредитная политика США.

До этого сообщалось, что обменные пункты в России стали закрываться на фоне укрепившегося рубля. По прогнозу экономиста Василия Колташова, они ждут возвращения курса доллара к прежним значениям. По данным Центробанка РФ на 17 февраля, курс доллара составляет чуть более 91 рубля.

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