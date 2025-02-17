Россиян предупредили о мошенничестве на скачущем валютном курсе

Колебания курса рубля – это катализатор для мошенников. Они пользуются тем, что в такие периоды россияне стремятся либо сохранить сбережения, либо заработать на спекуляциях, на фоне чего принимают поспешные решения и становятся уязвимыми перед преступниками, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Один из самых распространенных способов мошенничества связан с операциями по обмену валюты. Так, желающие приобрести доллары могут попасть в подставной пункт обмена, не имеющий лицензии на работу и предлагающий фиктивные операции, либо просто исчезающий после получения средств.

«В ряде случаев злоумышленники используют и более грубые схемы: организуют встречу для обмена, после чего жертва подвергается физическому нападению и лишается денежных средств», — предупредил юрист.

Скачки курсов также чреваты мошенничеством в сфере криптовалют. Мошенники создают фиктивные площадки по продаже крипты, привязанной к доллару, при этом обещают минимальную комиссию и всевозможные скидки. Желающие как можно быстрее вложить рубли в выгодные активы граждане просто самостоятельно переводят деньги мошенникам.

Кроме того, скачущий доллар чреват услугами лже-юристов, которые обещают жертвам преступников возврат утраченных денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Русяев призвал всегда проверять легальность обменных пунктов, не совершать сделки с незнакомцами, не вестись на обещания быстрого заработка. Внимательное и критическое отношение к предложениям – это лучшая защита от злоумышленников, заключил юрист.

Напомним, в конце минувшей недели на фоне резкого снижения курса доллара в России стали закрываться пункты обмена валют. Суммарный объем торгов на российском рынке акций вырос до максимальных с марта 2022 года значений. Подробнее о том, что происходит с долларом в России — в материале «Газеты.Ru».

Россиян ранее предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов.