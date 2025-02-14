Эксперт объяснил, почему обменники стали закрываться на фоне укрепившегося рубля

Обменные пункты стали закрываться, поскольку ждут возвращения курса доллара к прежним значениям. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, рынки реагируют на анонсы и сигналы, а не на факты, поэтому текущая ситуация является шоковой для обменников.

Эксперт также напомнил, что еще недавно преобладали прогнозы, что доллар будет находиться на отметке 115 рублей в течение года.

«Обменные пункты именно поэтому отказываются продавать доллары по такой низкой цене, потому что они ждут, что ситуация изменится, им кажется, что это вот ситуация в моменте, а дальше она изменится и рубль вернется к ослаблению», — сказал Колташов.

Telegram-канал SHOT накануне сообщил, что пункты обмена валюты в России стали закрываться из-за резкого обвала курса доллара. Как уточняется, обменники решили взять «тайм-аут» и дождаться, когда рынок успокоится.

В четверг сообщалось, что курс доллара США на торгах Forex опустился почти на два рубля. К 10:32 мск $1 стоил 90,88 рубля. Европейская валюта также теряла к российской — €1 торговался по 94,78 рубля.

Такую динамику объяснили телефонным разговором президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее аналитик предрек дальнейшее падение доллара.