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Сбербанк подал иск к двум западным депозитариям

Сбербанк подал иск к западным депозитариям Euroclear и Clearstream на 53,7 млрд
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск на общую сумму в 53,7 млрд рублей, ответчиками по иску названы Clearstream Banking и Euroclear Bank. Об этом следует из картотеки суда.

В качестве третьих лиц на сайте суда отмечен АО НКО «Национальный расчетный депозитарий». Соответствующее обращение от Сбербанка было подано 14 февраля 2025 года.

До этого Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск о признании несостоятельности бельгийского депозитария Euroclear. Иск о том, чтобы прекратить дело о банкротстве Euroclear, подали представители депозитария.

Свою позицию они аргументировали тем, что со счетов западного депозитария в Национальном расчетном депозитарии (НРД) выплачиваются средства российским инвесторам, согласно президентскому указу. В том случае, если депозитарий будет признан банкротом, это нарушит права граждан.

Об этом также упомянули Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД), когда в ходе заседания суда высказались против банкротства Euroclear в России.

Ранее в Совфеде высказались об обеспокоенности ЕС из-за замороженных активов России.

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