Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) высказались против банкротства Euroclear в России, утверждая, что перевод средств со счетов иностранного депозитария в конкурсную массу может нарушить режим спецсчетов, установленный президентским указом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Арбитраж рассматривает дело о признании бельгийского депозитария несостоятельным на основании заявлений компаний «Гео-система» и «Земельный альянс».

Представители ЦБ и НРД отметили, что вопрос недостаточности средств Euroclear не уместен, поскольку активы находятся на специальных счетах с ограниченным доступом. Перечисление средств из этих счетов в конкурсную массу было бы обходом действующих ограничений.

НРД добавил, что средства и ценные бумаги, числящиеся на счетах Euroclear, не могут включаться в конкурсную массу, так как они принадлежат клиентам депозитария. Кроме того, осуществление процедуры банкротства поставит под угрозу выплаты российским держателям иностранных бумаг, что было предусмотрено указом №665.

Суд принял решение о перерыве до 4 февраля 2025 года.

Заявление о банкротстве Euroclear было подано в августе 2024 года. Сумма требований пока не раскрывается.

17 января газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций.

Речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear, поскольку в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день». Поскольку замороженные финансы РФ хранятся в бельгийской компании, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Ранее в Совфеде высказались об обеспокоенности ЕС из-за замороженных активов России.