Депозитарий Euroclear остался состоятельным в глазах России

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск о признании несостоятельности бельгийского депозитария Euroclear. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Оставить без рассмотрения заявление о признании несостоятельным Euroclear SA/NV», — указано в решении суда.

Иск о том, чтобы прекратить дело о банкротстве Euroclear, подали представители депозитария. Они аргументируют свою позицию тем, что со счетов западного депозитария в Национальном расчетном депозитарии (НРД) выплачиваются средства российским инвесторам по президентскому указу №665 — в том случае, если Euroclear будет признан банкротом, то это нарушит права получателей по этому указу.

Об этом также упомянули Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД), когда в ходе заседания суда высказались против банкротства Euroclear в России.

Ранее в Совфеде высказались об обеспокоенности ЕС из-за замороженных активов России.