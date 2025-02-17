Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Запорожской области заявил о разработке крупнейшего месторождения ферромарганца

Балицкий: в Запорожской области начнут разработку месторождения ферромараганца
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Запорожской области планируется начать разработку самого крупного российского месторождения ферромарганца. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что в Токмакском месторождении находится 80% всего запаса ферромарганца Евразии, миллионы тонн, которые способны обеспечивать российский металлургический комплекс.

Балицкий напомнил, что в Запорожской области также находятся месторождения железной руды, гранитные и песчаные карьеры.

22 ноября сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил, что для российского бизнеса необходимы механизмы компенсации за военные риски в новых регионах.

2 ноября в России заявили об увеличении потребления электроэнергии в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской и Херсонской областях, за год показатель достиг 15,4 млрд кВт•ч.

Ранее власти Запорожской области национализировали активы олигархов Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами