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Власти Запорожской области национализировали активы олигархов Украины

Балицкий: активы украинских олигархов в Запорожской области национализированы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Все крупные активы украинских олигархов в Запорожской области национализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«В принципе, национализировано все самое крупное, что было у украинских олигархов, иностранных компаний», — сказал он.

Балицкий обратил внимание, что национализированное имущество либо передали в федеральную собственность, либо оставили в собственности региона. До сих пор еще находят квартиры и другие небольшие объекты, которые были переоформлены на аффилированных лиц.

Глава региона отметил, что в федеральную собственность уже передана атомная, тепловые и ветровые станции, солнечные батареи, железная дорога. Он напомнил, что эта работа рассчитана до 2028 года, поэтому время еще есть. Балицкий пообещал отнять все, что найдут.

В Запорожской области национализировать активы украинских олигархов начали в начале лета.

Ранее суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти».

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