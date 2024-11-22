Сенатор предложил защитить бизнес от военных угроз в новых регионах России

Для российского бизнеса необходимы механизмы компенсации за военные риски в новых регионах. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

«Мы сегодня отрабатываем решения нормативные, законодательные на уровне правительства и Совета Федерации о том, каким образом мы будем компенсировать военные риски и страховать военные риски», — заявил Ворона.

Он пояснил, что украинские обстрелы создают большие проблемы для привлечения инвестиций в экономику новых регионов. Ворона назвал несколько форм защиты от военных рисков — среди них льготные кредиты на восстановление через фонд развития промышленности и формирование спецфондов.

По словам сенатора, сейчас подобные программы действуют в отношении промышленных предприятий, но не в отношении туризма, который является перспективным направлением для Запорожской области.

До этого сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил, что побережье Азовского моря, которое в 2022 году стало внутренним морем России, имеет большой туристский потенциал.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области национализировали активы олигархов Украины.