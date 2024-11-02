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В России заявили об увеличении потребления электроэнергии в новых регионах

«Энергосбыт»: в новых регионах России увеличилось потребление электроэнергии

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Эксперты «Энергосбыта» фиксируют увеличение потребления электроэнергии в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской и Херсонской областях, за год показатель достиг 15,4 млрд кВт•ч . Об этом сообщает RuNews24.ru.

Основными электропотребителями являются жители регионов (28% от всей потребляемой электроэнергии) и промышленные предприятия (около 30%). По данным агентства, наибольшее высокие показатели развития промышленности фиксируются в ДНР и ЛНР.

«Анализ потребления электроэнергии демонстрирует ключевую роль промышленных предприятий и населения в формировании энергетического баланса регионов, но важны и предприятия сельскохозяйственной и жилищно-коммунальной направленности», — добавили в сообщении.

Динамику увеличение потребления электроэнергии связали с развитием энергетической отрасли и укреплением экономики субъектов.

В начале октября ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Ведомство определило минимальные и максимальные значения для разных регионов России. В Москве плата за свет вырастет с нынешних 6,99 руб. до 7,87 руб. за кВт•ч . В Санкт-Петербурге тариф поднимется с 6,19 до 6,97 руб. Самые низкие тарифы установлены для ЛНР, ДНР и Иркутской области — менее 2 руб. за кВт•ч . Наиболее высокая стоимость электроэнергии ожидается на Чукотке — до 11,36 руб. за кВт•ч .

Ранее в Сбере рассказали об увеличении стоимости электроэнергии для потребителя.

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