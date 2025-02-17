Экономист предрек снижение ставок по вкладам

Экономист Костиков: ставки по вкладам к концу года могут упасть до 17%

Профессор и доктор экономических наук Игорь Костиков рекомендовал спешить тем, кто планирует открыть выгодный вклад, следует поспешать, так как в ближайшем будущем ставки могут стать менее привлекательными. Об этом заявил профессор и доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с ОТР.

На прошлой неделе Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%. Костиков считает, что решение ЦБ о сохранении ключевой ставки будет воспринято банками как признак стабильности, что может привести к снижению ставок по вкладам.

«Прогнозы показывают, что в ближайшие месяцы ставки могут упасть на 0,5–1%. К середине следующего года средние максимальные ставки в топ-10 банках могут составить 19–20%, а к концу года — около 17%», — отметил эксперт.

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того решения Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, отметили в ЦБ.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закрывать депозиты из-за снижения ставок по вкладам.