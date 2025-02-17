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Экономист объяснил, как участие в СВО влияет на пенсию

Экономист Ляшок: год участия в СВО засчитывается в стаж страховой пенсии за два
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Evgeniy Maloletka/AP

Каждый год участия в специальной военной операции (СВО) засчитывается в стаж страховой пенсии за два года. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Мобилизация дает ряд льгот при расчете страховой пенсии по старости. Во-первых, один год участия в СВО считается за два года стажа. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока», — сказал эксперт.

Во-вторых, как отметил Ляшок, каждый год участия в СВО увеличивает количество пенсионных коэффициентов на 3,6. От этого показателя зависит размер пенсии, напомнил экономист. Также участникам спецоперации положены различные льготы и выплаты, добавил эксперт.

10 февраля доцент Финансового университета Игорь Балынин заявил, что размер будущей пенсии по старости зависит от нескольких факторов. Так, чтобы заработать страховую пенсию в 80 тысяч рублей, необходимо учитывать ряд ключевых аспектов, отметил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

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