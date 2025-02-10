В Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, направленный на перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Согласно инициативе, ежегодная индексация выплат будет рассчитываться по максимальному индивидуальному пенсионному коэффициенту — 10 баллов вместо текущих 3. С 2015 года работающие пенсионеры получают прибавку к пенсии не более чем на 3 балла, тогда как при первичном назначении пенсии максимальный коэффициент достигает 10. При этом страховые взносы работодатели платят одинаковые — независимо от того, является сотрудник пенсионером или нет. В 2024 году такая индексация увеличила выплаты лишь на 399 рублей 15 копеек, что депутаты называют несправедливым ограничением.

Законопроект предполагает, что с 1 августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с учетом коэффициента 10 баллов, как для неработающих. Это может увеличить ежегодную прибавку в 3–4 раза. По данным на 2024 год, в России около 10 млн работающих пенсионеров, для которых текущие правила индексации остаются спорным вопросом. Ранее, в 2022 году, аналогичная инициатива была отклонена из-за недостатка бюджетных средств. Авторы законопроекта подчеркивают, что действующий механизм ограничения противоречит принципам социальной справедливости, поскольку пенсионеры продолжают платить страховые взносы наравне с другими работниками.

Эксперты отмечают, что принятие закона может улучшить материальное положение миллионов граждан, но потребует дополнительных расходов бюджета. В случае одобрения инициативы правительству предстоит найти баланс между социальной поддержкой и финансовой устойчивостью пенсионной системы.

Ранее сообщалось, что военным пенсионерам дважды повысят выплаты в 2025 году.