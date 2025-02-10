Россиянам объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии

Эксперт Балынин: на размер пенсии по старости влияют четыре ключевых фактора

Размер будущей пенсии по старости зависит от нескольких факторов. Об этом заявил доцент Финансового университета Игорь Балынин в интервью «Российской газете».

Чтобы заработать страховую пенсию в 80 тысяч рублей, необходимо учитывать четыре ключевых аспекта.

Во-первых, размер пенсии определяется количеством заработанных пенсионных баллов, их стоимостью и фиксированной выплатой. В 2025 году фиксированная выплата составляет 8907,70 рубля, а пенсионный балл — 145,69 рубля. Например, если у гражданина 182 пенсионных балла, его пенсия составит 35423,28 рубля.

Во-вторых, количество пенсионных баллов зависит от официальной зарплаты, с которой работодатель делает отчисления. Получение зарплаты «в конверте» негативно сказывается на формировании пенсионных прав.

В-третьих, дополнительные пенсионные баллы могут начисляться, например, родителям в отпуске по уходу за ребенком или участникам специальной военной операции. За год службы в СВО полагается 3,6 пенсионных балла.

В-четвертых, пенсию можно увеличить, если обратиться за ней позже установленного срока. Например, если выйти на пенсию на год позже, размер выплаты вырастет на 7%, а через десять лет — в 2,27 раза, что может превысить 80 тысяч рублей.

Балынин также отметил, что для выхода на пенсию необходим страховой стаж и определенное количество пенсионных баллов, которые меняются ежегодно. В 2025 году обязательный стаж составляет 15 лет, а количество баллов — от 30. В этом году на пенсию по старости смогут выйти только те, кто имеет досрочное право.

Ранее в Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.