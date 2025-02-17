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Названы самые популярные схемы мошенничества в сети

«Известия»: фальшивые инвестиции стали одной из самых популярных схем обмана
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Фальшивые инвестиции стали одной из самых популярных схем мошенничества в сети. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ВТБ.

По данным банка, в январе число случаев мошенничества, связанного с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем. Одной из самых популярных схем стали фальшивые инвестиции, в рамках которых клиентам предлагают вложить деньги в «перспективные активы», но после перевода средств доступ к платформе блокируется.

Также ВТБ зафиксировал рост популярности обмана с продвижением товаров на маркетплейсах.

«Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка «доступа к платформе», после чего мошенники исчезают», — говорится в сообщении банка.

15 февраля российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий введение мер для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. В кабмине предлагают создать государственную информационную систему, на которой будут собираться записи голосов мошенников.

Ранее в Петербурге пенсионер поверил «сотрудникам ФСБ» и лишился 12 млн рублей.

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