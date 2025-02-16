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В Петербурге пенсионер поверил «сотрудникам ФСБ» и лишился 12 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 млн рублей
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Depositphotos

Пожилой житель Петербурга за три дня отдал курьерам мошенников 12 млн рублей. Мужчина поверил, что его сбережения находятся в опасности. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратился 85-летний петербуржец. Пенсионер сообщил, что с 8 по 14 февраля общался по телефону с неизвестными, которые представлялись сотрудниками «Почты России» и ФСБ.

Аферисты убедили пожилого человека в том, что его накопления в опасности и их необходимо перевести на якобы безопасный счет. С 11 по 14 февраля пожилой мужчина передал курьерам 12 млн рублей у своего дома. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей. Женщину нашли в Сызрани, по требованию мошенников она купила билет до Перми и уже была готова отправиться в путь. Подробностей о произошедшем женщина рассказать не смогла, так как из-за шока ничего не помнила.

Ранее мошенники выманили у российского экс-полковника 7,8 млн рублей.

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