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Стало известно, сколько долгов РФ реструктурировала за последние 25 лет

Силуанов: РФ реструктурировала долги 22 стран почти на $30 млрд за 25 лет
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на конференции на тему «Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга» заявил, что за последние 25 лет Россия реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние 25 лет [РФ] реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов», — поделился министр.

Согласно рейтингу Всемирного банка, Россия в 2019 году являлась пятой страной в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств.

До этого «Российская газета» писала, что в России обсуждается возможность использования цифрового рубля для выплат социальных пособий. Глава министерства финансов Антон Силуанов отметил, что совместно с Центральным банком проходит постоянное обсуждение развития цифрового рубля. Министр назвал цифровой рубль хорошим, надежным инструментом, особенно подходящим для трансграничных расчетов. Он подчеркнул, что государство заинтересовано в развитии цифрового рубля из-за его прослеживаемости.

Ранее депутат Чаплин назвал размер компенсационной доплаты российским пенсионерам.

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